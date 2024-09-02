02 Eylül 2024, Pazartesi
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Bakan Tunç'tan Diyarbakır'da kaybolan Narin'e ilişkin açıklama!
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 13. gününde devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Ankara'dan gelen özel ekibin sorguladığı gözaltındaki amca Salim Güran, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Amca Salim Güran'ın adliyeye zırhlı araçla getirildiği görüldü. Salim Güran'ın ilk ifadesinde Batman’a düğüne gittiğini söylediği ancak Batman’a gitmediği HTS kayıtlarında ortaya çıktı. Öte yandan Narin'in kaybıyla ilgili açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Anne ve babadan alınan kan örnekleri, amcanın arabasında bulunan örneklerle eşleşti" dedi.