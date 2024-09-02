02 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Bakan Tunç'tan Diyarbakır'da kaybolan Narin'e ilişkin açıklama!

Bakan Tunç'tan Diyarbakır'da kaybolan Narin'e ilişkin açıklama!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2024 22:28
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 13. gününde devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Ankara'dan gelen özel ekibin sorguladığı gözaltındaki amca Salim Güran, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Amca Salim Güran'ın adliyeye zırhlı araçla getirildiği görüldü. Salim Güran'ın ilk ifadesinde Batman’a düğüne gittiğini söylediği ancak Batman’a gitmediği HTS kayıtlarında ortaya çıktı. Öte yandan Narin'in kaybıyla ilgili açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Anne ve babadan alınan kan örnekleri, amcanın arabasında bulunan örneklerle eşleşti" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Irak’ın kuzeyine hava harekatı!
Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
Bakan Tunç’tan Diyarbakır’da kaybolan Narin’e ilişkin açıklama!
Bakan Tunç'tan Diyarbakır'da kaybolan Narin'e ilişkin açıklama!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı
ABD’li 2 askere saldıran 15 şüpheli gözaltında!
ABD'li 2 askere saldıran 15 şüpheli gözaltında!
Ankara’da Özel-Kılıçdaroğlu zirvesi!
Ankara'da Özel-Kılıçdaroğlu zirvesi!
Narin Güran’ın amcası tutuklandı!
Narin Güran'ın amcası tutuklandı!
TSYD’ye ‘tesettür yasağı’ soruşturması!
TSYD’ye ‘tesettür yasağı’ soruşturması!
Savaş hattında 37 günlük haber nöbeti!
Savaş hattında 37 günlük haber nöbeti!
Savcı İşçimen’e saldıran zanlı teslim oldu
Savcı İşçimen’e saldıran zanlı teslim oldu
Teğmenlere soruşturma iddialarına yalanlama
"Teğmenlere soruşturma" iddialarına yalanlama
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
TSYD’ye ’Tesettür yasağı’ soruşturması
TSYD'ye 'Tesettür yasağı' soruşturması
Daha Fazla Video Göster