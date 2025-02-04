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Bakan Tunç: Kadına karşı şiddetle mücadelede kararlıyız

Bakan Tunç: "Kadına karşı şiddetle mücadelede kararlıyız"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.02.2025 23:43
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun 18. toplantısında konuştu. Kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadeledeki kararlılıklarını vurgulayan Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı olarak adaletin kapısını çalan her kadının yalnız olmadığını ve şiddet mağduru kadınların hakkının korunması adına kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. "Kadına yönelik şiddetin kökünü kurutmak ancak kararlılıkla yürütülen topyekûn bir mücadeleyle mümkündür" diyerek, tüm paydaşların birlikte hareket etmesinin önemine değinen Tunç, "Şiddete karşı verilen bu mücadelede tek bir eksik ses, sessizliğe yol açar; tek bir geri adım, karanlığa kapı aralar." Bakan Tunç, adaletin ve toplumsal huzurun ancak el birliğiyle inşa edilebileceğini ifade etti.
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Bakan Tunç: Kadına karşı şiddetle mücadelede kararlıyız
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