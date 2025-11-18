Bakan Tunç: Gazze’de 20 binden fazla çocuk katledildi!

18 Kasım 2025, Salı

Giriş: 18.11.2025 15:30
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocukların yargısal süreçlerde korunmasına yönelik proje toplantısında konuştu. Tunç, Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana 20 binden fazla çocuğun katledildiğini belirterek, "Çocukları korumak, geleceğimizi güvence altına almaktır" mesajı verdi. Proje kapsamında suça sürüklenen çocuklara yönelik onarıcı adalet uygulamalarının güçlendirileceğini vurguladı.
