07 Eylül 2024, Cumartesi
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Bakan Tunç Engin Polat’ın tahliyesi hakkında: Suçsuz olduğu anlamına gelmez!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu. Engin Polat'ın tahliyesine ilişkin açıklamalarda bulunan Tunç, "Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez" ifadelerini kullanırken İmamoğlu’nun ‘parmak sallama’ sözlerine ilişkin “yargıya parmak sallamak eski Türkiye manzaralarıdır. Yargının yıpratılmasına asla müsaade etmeyiz.” İfadelerini kullandı.