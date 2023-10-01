01 Ekim 2023, Pazar
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Bakan Tunç: Develi’de öldürdükleri veterinerin aracıyla gelmişler
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Kayseri'den yola çıktıkları, bir aracı gasbettikleri bilgileri var. Oradaki soruşturmaya ilişkin veri var mı?" sorusuna "Kayseri Develi'de dün sabah saatlerinde işe giden bir veteriner hekim, akşama kadar haber alınamayınca; yakınları endişeleniyor ve jandarmaya haber veriyorlar. Sonrasında veteriner hekimin cesedine ulaşılıyor ve aracının gasbedildiği ortaya çıkıyor. Oradan itibaren de tüm detaylar araştırılıyor. Bu, soruşturmanın neticesinde ortaya çıkacak." yanıtını verdi.