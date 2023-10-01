01 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakan Tunç: Develi’de öldürdükleri veterinerin aracıyla gelmişler

Bakan Tunç: Develi’de öldürdükleri veterinerin aracıyla gelmişler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.10.2023 20:36
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Kayseri'den yola çıktıkları, bir aracı gasbettikleri bilgileri var. Oradaki soruşturmaya ilişkin veri var mı?" sorusuna "Kayseri Develi'de dün sabah saatlerinde işe giden bir veteriner hekim, akşama kadar haber alınamayınca; yakınları endişeleniyor ve jandarmaya haber veriyorlar. Sonrasında veteriner hekimin cesedine ulaşılıyor ve aracının gasbedildiği ortaya çıkıyor. Oradan itibaren de tüm detaylar araştırılıyor. Bu, soruşturmanın neticesinde ortaya çıkacak." yanıtını verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Öldürdükleri veterinerin aracıyla gelmişler
"Öldürdükleri veterinerin aracıyla gelmişler"
Bahçeli soruları cevapladı
Bahçeli soruları cevapladı
Korhan Berzeg 100 gündür aranıyordu
Korhan Berzeg 100 gündür aranıyordu
Görünürde lav silahı gibi bir şey var
"Görünürde lav silahı gibi bir şey var"
HDP ve CHP’lilerden büyük saygısızlık
HDP ve CHP'lilerden büyük saygısızlık
Suriye’ye askeri harekat olur mu?
Suriye’ye askeri harekat olur mu?
Emekliye zam yanıtı
Emekliye zam yanıtı
Polislerin sağlık durumu nasıl?
Polislerin sağlık durumu nasıl?
Başkan Erdoğan’dan TBMM’de önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan TBMM'de önemli açıklamalar
Bahçeli’den emekli maaşı açıklaması
Bahçeli’den emekli maaşı açıklaması
Ankara’da terör saldırısı girişimi! Yerlikaya son durumu aktardı
Ankara'da terör saldırısı girişimi! Yerlikaya son durumu aktardı
Başkent’te terör saldırısı girişimi: Terörist kendini böyle patlattı
Başkent’te terör saldırısı girişimi: Terörist kendini böyle patlattı
Daha Fazla Video Göster