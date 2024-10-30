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Bakan Tunç CHP’li Özer hakkında: Yargı en doğru kararı verecektir

Bakan Tunç CHP’li Özer hakkında: Yargı en doğru kararı verecektir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 18:03
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı'nın terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu. Bakan Tunç, "soruşturma neticesine göre yargı karar verecek" dedi.
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