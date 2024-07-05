Bakan Tunç açıkladı! "Eylem Tok ve oğlunun iade edilmesini umuyoruz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük valiliğinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan eylem tok ve oğlu ile ilgili konuştu, "ikisinin de iade edilmesini umuyoruz" dedi.

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