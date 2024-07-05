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Bakan Tunç açıkladı! "Eylem Tok ve oğlunun iade edilmesini umuyoruz"

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.07.2024 19:01
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük valiliğinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan eylem tok ve oğlu ile ilgili konuştu, "ikisinin de iade edilmesini umuyoruz" dedi.
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Eylem Tok ve oğlunun iade edilmesini umuyoruz
"Eylem Tok ve oğlunun iade edilmesini umuyoruz"
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