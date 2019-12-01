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01.12.2019

Bakan Süleyman Soylu'dan kritik açıklamalar: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'e ilişkin, "Nerede olduğunu biliyoruz." açıklamasında bulundu. Bakan Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Soylu, "Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyor musunuz? Almanya'da deniliyor bunu teyit eder misiniz?" şeklinde yöneltilen bir soruya , "Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz. Ama bizde kalsın." dedi.

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