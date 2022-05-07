Bakan Soylu’ya destek, Özdağ’a sert tepki! Provokasyona tepkiler çığ gibi

Son dönemde ırkçı ifadeleriyle gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı önünde yaptığı provokasyona tepkiler sürüyor. Başta MHP lideri Devlet Bahçeli olmak üzere birçok siyaset ve devlet adamı, Özdağ'a sert tepki gösterdi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da destek mesajları gönderdi.

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