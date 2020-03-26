Bakan Soylu'dan Yunanistan çıkışı! "1'e 10 karşılık verdik" |Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber canlı yayınında Yunanistan sınırında Avrupa'ya geçen mülteci sayılarını açıkladı ve isteyen mültecilerin geçişleri için kapıların açık olduğunu ifade etti. Bakan Soylu, "28 Şubat'tan bu yana Yunanistan'a kara ve denizden 150 bin 600 civarında kişi geçti, 4 bin 600 kişi Pazarkule önünde bekliyor." diye konuştu. Öte yandan Yunan tarafından yapılan tacizlere karşı İngilizce uyarılarda bulunulduğunu bir daha yaptığınız takdirde 10 katıyla karşılık verileceğini ilettiklerini söyleyen Bakan Soylu, "Bir daha yaptılar, 10 katından fazlasını yaptık. O insanlar bize emanet... Bunu bir daha yapsınlar, yine yanıt veririz." dedi. Meriç Nehri üzerinden ise geçişlerin sürdüğünü ifade etti.