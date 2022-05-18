18 Mayıs 2022, Çarşamba
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Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na SADAT tepkisi: Gittiği yerlerin hepsi organizasyonel yerler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devlet kurumlarına baskınlar düzenleyerek tehditler savuran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi. Soylu, Kılıçdaroğlu'nun gidilen yerlerin hepsine talimatla gittiğini ve bu yerlerin organizasyonel yerler olduğunu söyledi.