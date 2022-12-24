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Bakan Soylu duyurdu! 3650 personel hainlerin peşinde

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Giriş: 24.12.2022 08:35
Eren Abluka Sonbahar-Kış 18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyb Turan operasyonu; Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman illerinde 19 Tabur, 253 Tim, 28 PÖH Timi ile toplam 3650 personelle eş zamanlı olarak başlatıldı. Bakan Soylu, Diyarbakır Lice'de üs bölgesinde 'Eren Abluka 18 Operasyonu' ile ilgili konuştu: "Terör örgütünün bu bölgedeki varlığını kurutacağız. 3650 personelimizle harekat başladı, tek bir terörist kalmayana kadar sürecek."
Bakan Soylu duyurdu! 3650 personel hainlerin peşinde
Bakan Soylu duyurdu! 3650 personel hainlerin peşinde
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