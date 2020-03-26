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26.03.2020

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: 3 ay boyunca ertelendi |Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında açıkladı. Bakan Soylu, "Sayın Cumhrubaşkanımızın talimatıyla 3 ay boyunca (Nisan, Mayıs, Haziran) il genel meclisleri ve belediye meclis seçimlerinin yapılmaması kararını tebliğ ettik." ifadelerini kullandı.

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