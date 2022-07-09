Bakan Soylu bayramı üs bölgesinde karşıladı! Askerlerle tek tek bayramlaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı namazını Hakkari Yüksekova'daki 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle eda etti. Bakan Soylu, namaz sonrasında askerlerle tek tek bayramlaştı. Geceyi üs bölgesinde geçiren Soylu, sabahın erken saatlerinde üs bölgesinde nöbet tutan jandarmalarla sohbet etti.

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