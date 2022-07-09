09 Temmuz 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bakan Soylu bayramı üs bölgesinde karşıladı! Askerlerle tek tek bayramlaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı namazını Hakkari Yüksekova'daki 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle eda etti. Bakan Soylu, namaz sonrasında askerlerle tek tek bayramlaştı. Geceyi üs bölgesinde geçiren Soylu, sabahın erken saatlerinde üs bölgesinde nöbet tutan jandarmalarla sohbet etti.