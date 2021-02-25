Bakan Selçuk A Haber’de açıkladı! İllerin risk durumuna göre liselerde sınavlar yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber’de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Liseli öğrencilerimizin sınavları, önümüzdeki ay Mart ayı sonuna kadar da illerin risk değerlendirmesine bakarak karar verilecek. Bizim sınavda sorumlu tuttuğumuz yer 1 Kasım'a kadar olan süre. Zaten az konu var. Biz eğer hiç sınav yapmazsak sürekli olarak bir birikim olacak. Bizim bazı değerlendirmeye dair ihtiyacımız var. Tamamlama destekleme çalışmalarını üretmek için değerlendirmeye ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı.