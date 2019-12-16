Bakan Pakdemirli'den 'saman' siyaseti yapan CHP'ye tokat gibi yanıt

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın "Meralar boş dururken ve ıslah beklerken saman ithal ettiniz" sözlerine cevap veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "CHP'nin genelde rakamlarla ilgili problemi var. O yüzden ben resimlerle ifade etmeye geldim. Türkiye'de toplam saman üretimi 25 milyon tondur. 15 milyon tonu; hayvancılıkta kullanılır. Bu sene; 7 bin 370 ton saman ihraç etmişiz. 25 milyon ton. Bir yıl, 9 bin ton ithal edilmiş, adam ucuz bulmuş getirmiş. Adama gem mi vuracağız? Ne zamandan beri biz, kabalı demir perde bir ülkesiyiz? " dedi.