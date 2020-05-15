Bakan Pakdemirli: Aşı için heyecan verici gelişmeler var! Bu sözler ne anlama geliyor? Korona aşı çalışmalarında son durum ne? |Video

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Kovid-19 aşısı için anti serum çalışmaları başladı. Önümüzdeki hafta bunu hayvanlara vermeye başlayacağız. Bu çalışma toplamda eylüle kadar sürecek. Heyecan verici gelişmeleri paylaşacağız." sözleri ne anlama geliyor? Korona aşı çalışmalarında son durum ne? Türkiye koronavirüs için aşı üretebilecek mi? tüm bu soruların yanıtnı A Haber canlı yayınına katılan Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Coşkun Usta verdi. İşte çok çarpıcı o açıklamalar.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Kovid-19 aşısı için anti serum çalışmaları başladı. Önümüzdeki hafta bunu hayvanlara vermeye başlayacağız. Bu çalışma toplamda eylüle kadar sürecek. Heyecan verici gelişmeleri paylaşacağız." sözleri ne anlama geliyor? Korona aşı çalışmalarında son durum ne? Türkiye koronavirüs için aşı üretebilecek mi? tüm bu soruların yanıtnı A Haber canlı yayınına katılan Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Coşkun Usta verdi. İşte çok çarpıcı o açıklamalar.

15 MAYIS KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINA AŞAĞIDAKİ LİNK ÜZERİNDE ULAŞABİLİRSİNİZ