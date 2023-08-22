22 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakan Özhaseki: İstanbul depremi için özel birim olmasını istiyoruz

Bakan Özhaseki: İstanbul depremi için özel birim olmasını istiyoruz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2023 13:30
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İstanbul'a özel birim olmasını istiyoruz. Kaynak problemini tahmin ettiğimiz için hazine arazilerinin değerlendirilip sadece kentsel dönüşümde kullanılmasını sağlıyoruz. Sadece deprem bölgesinde binaların sıfırdan yapılması 100 küsür milyar dolar. Arkasında İstanbul'da siz 600 bin konutu yeniden yapalım diyoruz, rakam yine bu şekilde. Bunların altından kalkmak kolay değil" dedi.
Özhaseki’den olası İstanbul depremi açılaması
Özhaseki'den olası İstanbul depremi açılaması
Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar
Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar
Cumhuriyet tarihinin rekor kadrolaşması
Cumhuriyet tarihinin rekor kadrolaşması
İYİ Partili Erel: Davete icabet farzdır
İYİ Partili Erel: Davete icabet farzdır
Bakan Koca: Asla müsaade etmeyiz
Bakan Koca: Asla müsaade etmeyiz
Gelecek Partisi’nden CHP’ye bir rest daha
Gelecek Partisi'nden CHP'ye bir rest daha
BMGK’ya Pile yolu tepkisi
BMGK'ya Pile yolu tepkisi
Başkan Erdoğan Ankara’da! İşte programı
Başkan Erdoğan Ankara'da! İşte programı
Başkan Erdoğan’ın Kıbrıs sözleri dünyada manşet oldu
Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs sözleri dünyada manşet oldu
İlçe kongreleri değişimcileri üzdü!
İlçe kongreleri değişimcileri üzdü!
İstanbullunun bitmeyen çilesi İmamoğlu!
İstanbullunun bitmeyen çilesi İmamoğlu!
İYİ Parti’den CHP’ye ‘yerel seçim’ resti
İYİ Parti’den CHP’ye ‘yerel seçim’ resti
Daha Fazla Video Göster