22 Ağustos 2023, Salı
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Bakan Özhaseki: İstanbul depremi için özel birim olmasını istiyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İstanbul'a özel birim olmasını istiyoruz. Kaynak problemini tahmin ettiğimiz için hazine arazilerinin değerlendirilip sadece kentsel dönüşümde kullanılmasını sağlıyoruz. Sadece deprem bölgesinde binaların sıfırdan yapılması 100 küsür milyar dolar. Arkasında İstanbul'da siz 600 bin konutu yeniden yapalım diyoruz, rakam yine bu şekilde. Bunların altından kalkmak kolay değil" dedi.