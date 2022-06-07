Bakan Özer: "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek."

illi Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS sınavına ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "LGS'de iptal edilen soru var mı? 3600 ek göstergeden kaç öğretmen yararlanacak? sorularına yanıt verdi. Öte yandan Özer, "İlk defa burada açıklıyorum." diyerek 12. sınıf öğrencilerini ilgilendiren haberi verdi.