Bakan Nureddin Nebati'den Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a yanıt! "Türkiye 3-5 kişinin söylemlerine susacak değil"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı A Haber özel yayınında yeni ekonomik sisteme yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, Eski Merkez Bankası Başkanı, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın sözlerine yanıt verdi. Nebati, "Türkiye Cumhuriyeti 3-5 kişinin söylemlerine susacak değil." dedi ve ekonomiyi manipüle etmeye çalışanlara karşı BDDK dahil ilgili kurumları göreve davet etti.

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin mesajları şöyle;

"20 ARALIK'TA ALGI OPERASYONLARI ÇÖKTÜ"

Bize izin vermediler. Şimdi bize kur saldırısında bulunamıyorlardı. Son çareleri vardı, içerideki bireyselleri harp tekniğiyle manipüle etmekti ona da biz izin vermedik. Algı operasyonları sonunda çöker, 20 Aralık'ta çöktü. Sosyal medyada şöyle bir şey gelişmiş. Konuştuğunuz bir şeyi sağından solundan kırıp bir cümleyi çıkarıp 2 kelime üzerinden toplumu yönetmeye çalışıyorsunuz. Tam toplum mühendisliği yapıyorlar. Algı operasyonlarının sürdürülebilirliği yok. Şimdi burada kullanılan yöntem yurt içi, yurt dışı Türkiye'nin dövizdeki artışın karşılığının olmadığını görebilecek insanlar. Finansal okur yazarlarını yönlendiren Türkiye'nin içindekiler.

Eski Merkez Bankası Başkanı, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın sözlerine yanıt veren Bakan Nebati, "Türkiye'de şu anda hükümette bulunan herhangi bir kişi bu işlerin köpürtülmesi için bir gayret gösterdi mi? Yapmayın kanmayın bu siyasal operasyondur diye bir duruş var. Ne dediler 'faiz artırılmadan bu iş çözülmez.' Çözülür. Küçük yatırımcılara zarar veren sizlersiniz. Sizler yaptınız. Aynı akşam MB başkanlığı yapmış bir kişinin, (DURMUŞ YILMAZ) "Bu bir operasyondur, alım fırsatı doğmuştur. Tersine Döviz alın diyen insanlar oldu. Böylesi bir durum da siz hangi hakla, 'efendim siz haber verdiniz' 19 yıldır ülkeyi aldatmadı, aldatılanlardan olmadı da 3 ayda mı oldu? Son 3 ayda siyasi parti yöneticilerinden gazetecilere, önlerinde Prof. Dr. olanlara gidin dava açın. Onlar ne dediler, "swap anlaşmaları yapıldı, döviz alın" Bunlar yalan bilgiler. Pazara kadar götürülen bilgiler oldu. Şimdi hadi bakalım." dedi.

"KİMSENİN KÜÇÜK YATIRIMCININ KADERİYLE OYNAMA HAKKI YOKTUR"

Nureddin Nebati sözlerini şu şekilde sürdürdü;

BDDK'nın seri şekilde hareket etmesini beklerim ben. Anında yanıltıcı, spekülatif davalar açılması lazım. Suç duyurularında daha sıkı şekilde bulunması lazım. Kimsenin küçük yatırımcıların kaderiyle oynama hakkı yoktur. Nureddin Nebati karnı temiz. Sayın Cumhurbaşkanımız 19 yıldır hiçbir vatandaşını yanıltmadı. Büyük yatırımcılara haber verdiler diye hiç konuşmasınlar. Utanmadan 40 milyar getirildi diyorlar. Bunu kanıtlaması lazım. Ya da niyeti farklı. Pazartesi sonuçlar açıklandığı zaman ne yapacaksın. Tabi kamu kuruluşları her türlü enstürmanını kullanmakla mükelleftir. Bize diyorlar ki durun, MB hiçbir şeye karışmasın izlesin. Oldu canım. Ee kamu otoritesi hiçbir şeye karışmasın. Oldu paşam! Ee biz ne yapalım, manipülatif yanıltıcı söylemlerde bulunalım siz bize karışmayın. Türkiye Cumhuriyeti 3-5 kişinin söylemlerine susacak değil.