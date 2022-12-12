Bakan Nebati’den enflasyon açıklaması: Asgari ücret zammı enflasyona fark atacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonla ilgili konuştu. "Vatandaş enflasyonda baz etkisine değil, cebine bakar" diyen Bakan Nebati, baz etkisiyle gerilemenin mayıs ayına kadar süreceğini söyledi. Bakan Nebati orta sınıfa yönelik hazırlıkları süren konut kampanyası ile ilgili de bilgi verdi.

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