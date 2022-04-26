26 Nisan 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bakan Nebati: 45 milyon turist 35 milyar dolar gelir hedefini geçeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin nebati, Kabine sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Nebati, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen Türkiye'de turizm sektörünün sezona iyi gireceğinin sinyalini verdiğini söyledi. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.