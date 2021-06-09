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Bakan Muş'tan hibe desteği ödemeleri müjdesi! Hibe desteği ödemeleri ne zaman başlayacak?

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Giriş: 09.06.2021 14:14
Güncelleme:09.06.2021 14:32
Son dakika haberine göre... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğine başvuran esnafa ödemelerin yarından itibaren başlayacağını söyledi. Vatandaşlar hibe desteği için 23 Haziran tarihine kadar başvuru yapabilecek. Milyonlarca vatandaş "hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki hibe desteği ödemeleri ne zaman başlayacak?
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