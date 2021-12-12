Bakan Murat Kurum'dan TBMM’de sert sözler: Siz yaktınız, yıktınız; biz yeniden inşa ettik!

2022 Yılı Bütçe Görüşmelerinde Bakanlığın bütçe sunumunu yapan Bakan Murat Kurum, 2020 yılında Elazığ depreminin ardından, Elazığ ve Malatya’da büyük bir deprem dönüşümü başlattıklarını dile getirerek, “TOKİ eliyle Elazığ ve Malatya’da 30 bin konut, 4 bin köy evi yapıyoruz. 1 yıl geçmeden konutları teslim etmeye başladık. İzmir depreminden sonra İzmirlilerin yaralarını sarmak, o enkazın altından uzanan elleri bırakmamak üzere söz verdik.” dedi.