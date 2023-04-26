26 Nisan 2023, Çarşamba
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Bakan Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul’da tek bir riskli yapı bırakmayacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Bakan Kurum, "İstanbul’da tek bir riskli yapı bırakmayacağız" dedi.