14 Mart 2023, Salı
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Bakan Murat Kurum'dan 11 ilde yapılan kalıcı konutlarla ilgili ahaber.com.tr'ye flaş açıklamalar: 650 bin konutu planladık
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzedeler için ilk etapta 11 ilde yapılacak 35 bin konut hakkında ahaber.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, “16 Mart itibarıyla 35 bin konutumuzun sözleşmesini imzalamış, fiilen kazmalarını vurmuş durumdayız. İnşallah önümüzdeki hafta itibarıyla da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, temelini hazırladığımız bloklarımızı 11 ilimizde atmak suretiyle inşaat sürecini hızlı bir şekilde, vatandaşımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek istek ve arzusuyla yürüteceğiz. Hedefimiz, tüm deprem bölgesinde 650 bin konutun yapımını planladık. Bu çerçevede önümüzdeki 2-3 ay içerisinde 319 bin konutun yapım sürecini başlatmış olacağız. Hasar tespiti tamamlanan, enkazı kaldırılan alanlarda da hızlı bir şekilde inşaat sürecini yürütüyor olacağız. Hedefimiz 1 yıl içerisinde vatandaşlarımızı konutlarına yerleştirmek. Daha öncesinde de yerleştireceğimiz olacaktır. Bizim hedefimiz 1 yıl içerisinde bu işin belini inşallah kırmak.” İfadelerini kullandı.