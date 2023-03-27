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Bakan Murat Kurum paylaştı! İşte Adıyaman'daki örnek konutlar

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Giriş: 27.03.2023 22:14
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 yıkıma yol açtı. Türkiye depremin yaralarını sarmak için seferber olurken, bölgede yapılacak konutlara ilişkin detaylar belli oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman'da yapılacak örnek konutları paylaştı.
İşte Adıyaman’daki örnek konutlar
İşte Adıyaman'daki örnek konutlar
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