Bakan Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi'nde incelemelerde bulundu: Finans piyasalarımızın rekabet gücünü artıracak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, pazartesi günü açılacak İstanbul Finans Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. İFM'nin bankalar etabında inceleme yapan Bakan Kurum, "Avrupa'ya, yakın Avrupa'ya, hem Orta Doğu'ya hizmet verecek bir merkez haline gelecek ve finans piyasalarımızın rekabet gücünü artıracak" dedi.