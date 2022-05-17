17 Mayıs 2022, Salı
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Bakan Murat Kurum: Hangi Millet Bahçemizi sattık ki bunu da satalım
A Haber'e konuk olan Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Muhalefetin Millet Bahçesi iddialarına yanıt veren Bakan Kurum, "Hangi Millet Bahçemizi sattık ki bunu da satalım" dedi.