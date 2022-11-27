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Bakan Murat Kurum Düzce’de depremde hasar gören binanın yıkım çalışmasına katıldı

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Giriş: 27.11.2022 15:25
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde depremde ağır hasar alan dört katlı binanın yıkım çalışmasına katıldı. Bakan Kurum, orada yetkililerden bilgi aldı.
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