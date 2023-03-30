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Bakan Murat Kurum duyurdu: Deprem bölgesi 11 ilde 67 bin konutun yapım süreci başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2023 17:21
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen 11 ilde 67 bin konutun yapım sürecine başlandığını açıkladı.
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