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Bakan Murat Kurum: Bin kilometrekarelik alanı etkisi altına alan bir afetle karşı karşıyayız

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2023 11:17
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremdeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Kurum, "Ülkemiz çok büyük depremler gördü, çok büyük acılar çektik. Deprem ülkesiyiz ama bugün en büyük acılardan birini yaşıyoruz. Ülke olarak her depremde bir beraber olmayı bilen milletiz. Bu afet, 13,5 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren ve bu alanda 1000 km2'lik alanı etkisi altına alan bir deprem hasebiyle çok büyük bir afetle karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek isterim." dedi.
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