26 Mart 2023, Pazar
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Bakan Murat Kurum 2020'deki Elazığ depremi sonrası yapılan afet konutlarını örnek gösterdi: Dimdik ayaktalar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2020'de yaşanan Elazığ depreminin ardından Malatya ve Elazığ'da yapılan afet konutlarını örnek gösterdi. Bakan Kurum, "Fay hattından uzak yer seçerseniz, zemin etüdü doğru yaparsanız, zemin dayanıklılığı iyi tespit ederseniz, zeminde yeterli güçlendirme yaparsanız, doğru teknik de kullanırsanız inşaatı HER ZAMAN yapabilirsiniz!" ifadelerini kullandı