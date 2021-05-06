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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'da flaş açıklamalar!

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Giriş: 06.05.2021 13:54
Güncelleme:06.05.2021 13:56
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas ile basın karşısına geçti. Ankara'daki protokol krizine açıklık getiren Bakan Çavuşoğlu, vize serbestisinin derhal gelmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesindeki başarısını anlatan Bakan Çavuşoğlu, havalimanlarında turizstler PCR uygulamasının yapılmaya devam edileceğini vurguladı.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'da flaş açıklamalar!
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'da flaş açıklamalar!
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