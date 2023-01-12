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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama: İsveç makamları buna göz yumdu izin verdi!

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Giriş: 12.01.2023 23:05
Güncelleme:12.01.2023 23:08
A Haber'e konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Bu PKK-YPG yandaşları başından beri Stockholm'de Cumhurbaşkanını ve Türkiye'yi hedef alan terör propagandasına devam ediyor. Buna müsaade edilmesi kabul edilemez. Ve bunu da lanetliyoruz. İsveç terör propagandasına izin vermemeli. PKK, İsveç'in NATO üyeliğine mayın döşüyor, engelliyor" dedi.

"İsveç imzaladığımız ahitnamenin şartlarını yerine getirilmeli." mesajını veren Bakan Çavuşoğlu, "Bu mayınları temizlemekte, bunlara bile bile basmakta kendi ellerindedir. İsveç bir tercih yapmak zorundadır." açıklamasını yaptı.

"İSVEÇ MAKAMLARI BUNA GÖZ YUMDU"

Çavuşoğlu, "Bu saldırı Cumhurbaşkanımıza yönelik son saldırı değil. Bu konuda İsveç makamlarına gerekli tepkiyi gösterdik. Bu alçak eyleme ve seyirci kalınmasını kınadık. Sorumluların bulunmasını ve cezalandırılması gerektiğini vurguladık. Daha önce bazı lazer gösterileri de oldu. Bu tür şeyleri engellemenin zor olduğunu söylüyorlardı. Ancak bu son eylem şehrin merkezinde, belediye binasının önünde, herkesin gözü önünde gerçekleşti. Bu şu demek; İsveç makamları buna göz yumdu izin verdi anlamına geliyor. " ifadelerine yer verdi.

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