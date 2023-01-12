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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama: İsveç makamları buna göz yumdu izin verdi!
"İsveç imzaladığımız ahitnamenin şartlarını yerine getirilmeli." mesajını veren Bakan Çavuşoğlu, "Bu mayınları temizlemekte, bunlara bile bile basmakta kendi ellerindedir. İsveç bir tercih yapmak zorundadır." açıklamasını yaptı.
"İSVEÇ MAKAMLARI BUNA GÖZ YUMDU"
Çavuşoğlu, "Bu saldırı Cumhurbaşkanımıza yönelik son saldırı değil. Bu konuda İsveç makamlarına gerekli tepkiyi gösterdik. Bu alçak eyleme ve seyirci kalınmasını kınadık. Sorumluların bulunmasını ve cezalandırılması gerektiğini vurguladık. Daha önce bazı lazer gösterileri de oldu. Bu tür şeyleri engellemenin zor olduğunu söylüyorlardı. Ancak bu son eylem şehrin merkezinde, belediye binasının önünde, herkesin gözü önünde gerçekleşti. Bu şu demek; İsveç makamları buna göz yumdu izin verdi anlamına geliyor. " ifadelerine yer verdi.