27 Mart 2025, Perşembe
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Bakan Memişoğlu: Sağlıkta lider Türkiye için kararlıyız!
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıkta milletimizin yüzünü güldüren reformları, sağlıklı Türkiye yüzyılı hedeflerimizle inşallah daha ileriye taşıyacağız. Sağlıkta tam bağımsız bir Türkiye yolunda kararlılıkla çalışacak, milletimizden aldığımız güçle, küresel sağlıkta lider Türkiye hedefine ilerleyeceğiz" dedi.