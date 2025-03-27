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Bakan Memişoğlu: Sağlıkta lider Türkiye için kararlıyız!

Bakan Memişoğlu: Sağlıkta lider Türkiye için kararlıyız!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.03.2025 22:53
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıkta milletimizin yüzünü güldüren reformları, sağlıklı Türkiye yüzyılı hedeflerimizle inşallah daha ileriye taşıyacağız. Sağlıkta tam bağımsız bir Türkiye yolunda kararlılıkla çalışacak, milletimizden aldığımız güçle, küresel sağlıkta lider Türkiye hedefine ilerleyeceğiz" dedi.
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Bakan Memişoğlu: Sağlıkta lider Türkiye için kararlıyız!
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