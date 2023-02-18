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Bakan Kurum'dan deprem sonrası yapılacak konutlarla ilgili açıklama: 3-4 katı geçmeyecek, mart ayında başlayacağız

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.02.2023 16:53
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, asrın en büyük depremi sonrası çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kurum, mart ayında inşaat sürecinin başlayacağını belirtti, yapıların 3-4 katlı olacağını ifade etti. Kurum, rezerv alanlar bittikten sonra şehir merkezlerinin master plan çerçevesinde inşa edileceğini de sözlerine ekledi.
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