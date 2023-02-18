Bakan Kurum'dan deprem sonrası yapılacak konutlarla ilgili açıklama: 3-4 katı geçmeyecek, mart ayında başlayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, asrın en büyük depremi sonrası çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kurum, mart ayında inşaat sürecinin başlayacağını belirtti, yapıların 3-4 katlı olacağını ifade etti. Kurum, rezerv alanlar bittikten sonra şehir merkezlerinin master plan çerçevesinde inşa edileceğini de sözlerine ekledi.