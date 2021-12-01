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Bakan Kurum: Ülkeyi 11’inci büyükelçiler mi yönetecek?

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Giriş: 01.12.2021 13:24
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. “Bunlar geçtim heykel yapmayı, heykel sayımı için bile ihale yapıyorlar.” ifadesini kullanan Bakan Kurum, “Seçimden önce onlarca mahalle gösterip, on binlerce binayı dönüştüreceğinin sözünü verip, bir tane bile dönüştüremeyenler mi ülkeyi yönetecek?” diye sordu.
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Bakan Kurum: Ülkeyi 11’inci büyükelçiler mi yönetecek?
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