Bakan Kurum: Ülkeyi 11’inci büyükelçiler mi yönetecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. “Bunlar geçtim heykel yapmayı, heykel sayımı için bile ihale yapıyorlar.” ifadesini kullanan Bakan Kurum, “Seçimden önce onlarca mahalle gösterip, on binlerce binayı dönüştüreceğinin sözünü verip, bir tane bile dönüştüremeyenler mi ülkeyi yönetecek?” diye sordu.

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