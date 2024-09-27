27 Eylül 2024, Cuma
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Bakan Kurum müteahhitler için talimat! "İşini yapmayanın teminatını yakın"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum deprem bölgesindeki Malatya'da incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, depremzede vatandaşın köy evi inşaatların yavaş ilerlediğini söylemesi üzerine iş yapmayan müteahhitleri uyardı. Kurum, "İşini yapmayan müteahhitler varsa hemen teminatını yakıp işi iptal ediyorsunuz." sözleri ekibine talimat verdi.