14 Ocak 2025, Salı

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Bakan Kurum: Eser vermeden destek bekleme devri sona ermiştir

Bakan Kurum: “Eser vermeden destek bekleme devri sona ermiştir”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.01.2025 20:11
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'li belediyeleri işaret ederek, “Bugün bakanlığımızda bekleyen tek bir konuları bile kalmadı. Artık görev belediyelerde. Şunu asla ve asla unutmasınlar! Siyasette ve belediyecilikte millete hizmet etmeden teveccüh bekleme, eser vermeden destek bekleme devri artık sona ermiştir” dedi.
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Bakan Kurum: Eser vermeden destek bekleme devri sona ermiştir
Eser vermeden destek bekleme devri sona ermiştir
“Eser vermeden destek bekleme devri sona ermiştir”
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