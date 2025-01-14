Bakan Kurum: “Eser vermeden destek bekleme devri sona ermiştir”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'li belediyeleri işaret ederek, “Bugün bakanlığımızda bekleyen tek bir konuları bile kalmadı. Artık görev belediyelerde. Şunu asla ve asla unutmasınlar! Siyasette ve belediyecilikte millete hizmet etmeden teveccüh bekleme, eser vermeden destek bekleme devri artık sona ermiştir” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN