Bakan Kurum duyurdu: Yerleşim yerleri en doğru alanlara kurulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş’ta açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, açıklamasında 2 ay içinde 244 bin 343 konutun inşaat sürecinin başlayacağını duyurdu. "Deprem bölgesindeki kentleri hep birlikte ayağa kaldıracağız" diyen Kurum, yerleşim yerlerinin en doğru alanlara kurulacağını söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN