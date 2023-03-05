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Bakan Kurum duyurdu: Yerleşim yerleri en doğru alanlara kurulacak

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Giriş: 05.03.2023 15:46
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş’ta açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, açıklamasında 2 ay içinde 244 bin 343 konutun inşaat sürecinin başlayacağını duyurdu. "Deprem bölgesindeki kentleri hep birlikte ayağa kaldıracağız" diyen Kurum, yerleşim yerlerinin en doğru alanlara kurulacağını söyledi.
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Yerleşim yerleri en doğru alanlara kurulacak
"Yerleşim yerleri en doğru alanlara kurulacak"
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