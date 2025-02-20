21 Şubat 2025, Cuma
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Bakan Kurum depremzede ailenin yeni yuvasına kavuştuğunu duyurdu!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini kaybeden Polat ailesinin yeni yuvasına kavuştuğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında “Fadıma ablamızın mutluluğunu görüp de heyecanlanmamak olur mu?” ifadelerine yer verdi.