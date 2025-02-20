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Bakan Kurum depremzede ailenin yeni yuvasına kavuştuğunu duyurdu!

Bakan Kurum depremzede ailenin yeni yuvasına kavuştuğunu duyurdu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.02.2025 22:41
Güncelleme:20.02.2025 22:41
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini kaybeden Polat ailesinin yeni yuvasına kavuştuğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında “Fadıma ablamızın mutluluğunu görüp de heyecanlanmamak olur mu?” ifadelerine yer verdi.
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Bakan Kurum depremzede ailenin yeni yuvasına kavuştuğunu duyurdu!
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