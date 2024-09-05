Bakan Kurum: Belediyeyi 13 kez uyardık

Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum yaptığı açıklamada "Atık su kanyaklı amonyak miktarı gerekenden 50 kat fazla. Bazı noktalarda yaşam yok." ifadelerini kullandı. Bakan Kurum konuyla ilgili olarak ayrıca "Belediyeyi 13 kez uyardık" dedi.