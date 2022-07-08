Bakan Koca’dan buruk bayram mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı öncesinde bir mesaj yayımladı. Bayrama buruk girildiğini ifade eden Bakan Koca, "Bir hekimin hayattan koparılması bizleri sarstı. Telafi edilemez olan can kaybıdır. Bunun dışında zaten geçici olan bazı sıkıntıları hızla aşacak güçte ve noktadayız. Birkaç konudaki değerlendirmemi dikkatinize sunuyor, bayramınızı kutluyorum." dedi.