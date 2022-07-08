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Bakan Koca'dan buruk bayram mesajı

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Giriş: 08.07.2022 19:36
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı öncesinde bir mesaj yayımladı. Bayrama buruk girildiğini ifade eden Bakan Koca, "Bir hekimin hayattan koparılması bizleri sarstı. Telafi edilemez olan can kaybıdır. Bunun dışında zaten geçici olan bazı sıkıntıları hızla aşacak güçte ve noktadayız. Birkaç konudaki değerlendirmemi dikkatinize sunuyor, bayramınızı kutluyorum." dedi.
Bakan Koca’dan buruk bayram mesajı
Bakan Koca'dan buruk bayram mesajı
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