Bakan Koca tarih verdi! Maskeler ne zaman çıkacak?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla mücadelede aşılama ile normal hayata dönüş için eylül ayı sonunu işaret ederek, "Bu dönemde okullar, üniversite, yüksekokullar dahil olmak üzere normal hayata dönülmesini hedefliyoruz; aşılamayı sağlayarak" dedi. Detayları A Haber Muhabiri Özkan Özcan aktardı.

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