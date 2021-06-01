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Bakan Koca tarih verdi! Maskeler ne zaman çıkacak?

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Giriş: 01.06.2021 13:17
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla mücadelede aşılama ile normal hayata dönüş için eylül ayı sonunu işaret ederek, "Bu dönemde okullar, üniversite, yüksekokullar dahil olmak üzere normal hayata dönülmesini hedefliyoruz; aşılamayı sağlayarak" dedi. Detayları A Haber Muhabiri Özkan Özcan aktardı.
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