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Bakan Koca kritik tabloyu açıkladı! İşte en çok artış yaşanan 5 il

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Giriş: 28.04.2021 15:13
Güncelleme:28.04.2021 15:21
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 hatfa içinde vaka sayısı en çok artan illerin Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun; en çok azalan illerin ise Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ile Yozgat olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat" dedi.

Bakan Koca, paylaşımında ayrıca illerdeki vaka artışını ve azalışını gösteren grafiklere yer verdi.

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