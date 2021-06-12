Bakan Koca: Haziran sonunda aşılamada 20'li yaşlara sıra gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayının sonunda aşılamada 20 yaşa kadar inileceğini açıkladı. Bakan Koca, 3. doz aşılamanın hibrit modelle olması üzerinde durduklarını belirterek, ilk etapta gönüllü gruplarda uygulamanın başlayacağını söyledi. Bakan Koca gece saatlerinde yaptığı paylaşımda son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldığını açıkladı. Peki kimler aşılanacak? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN