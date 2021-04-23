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Bakan Koca güzel haberi verdi! O ilde yüzde 20 düşüş

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Giriş: 23.04.2021 20:23
Güncelleme:23.04.2021 20:27
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş yaşandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu.

Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

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