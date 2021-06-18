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Bakan Koca 'geri sayım başladı' diyerek duyurdu: 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'si aşılandı

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Giriş: 18.06.2021 16:25
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun %50’sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" açıklamasında bulundu.
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