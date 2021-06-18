18 Haziran 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bakan Koca 'geri sayım başladı' diyerek duyurdu: 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'si aşılandı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun %50’sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" açıklamasında bulundu.