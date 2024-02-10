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Bakan Koca açıkladı! Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yaralanan vatandaşın durumu nasıl?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.02.2024 23:15
Güncelleme:10.02.2024 23:27
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan vatandaşın ameliyatının tamamlandığını ve yoğun bakıma alındığını bildirdi.
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